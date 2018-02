Zloglasni Guantanamo pod Trumpom ostaja odprt #video

Ta velikanski madež na ameriški vesti je odprt že 16 let. V boju proti teroristom ga je v ameriški pomorski bazi na Kubi odprla takratna administracija predsednika Georgea Busha mlajšega. Skupaj je bilo tam okoli 800 zapornikov. Trenutno jih je še 41, od tega jih 28 nikoli ni bilo obsojenih, niti jim niso sodili, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

Trumpov predhodnik Barack Obama si je sicer prizadeval za zaprtje Guantanama, a pri tem ni bil uspešen. "Objekti v Guantanamu bodo ostali odprti," je dejal Trump. Še več, tja bi lahko poslali nove osumljence, pravi. To bo Trumpova resna napaka, svarijo na primer pri Amnesty International.

"Milijoni ljudi po svetu, vlade po svetu so izrazili nasprotovanje Guantanamu. To je madež na ameriškem ugledu in enkrat bo ta administracija to morala spoznati," je prepričan Asfaq Khalfan iz Amnesty International.

Obami v dveh mandatih ni uspelo zaprti vrat

Baracku Obami v dveh predsedniških mandatih ni uspelo zapreti zapora. Foto: Reuters S svojimi načrti za Guantanamo bi Trump lahko močno ogrozil prizadevanja predhodnika Baracka Obame. Prvi dan svojega mandata, januarja leta 2009, je Obama napovedal, da bodo zapor zaprli v enem letu.

A mu tudi v dveh mandatih to ni uspelo. Veliko ljudi v tem vidi njegov največji poraz. Trump bi to lahko popravil, so se nadejali številni, a očitno zaman.

"Predsednika Bush in Obama sta spoznala, da je bil Guantanamo pravno, etično in moralno nesprejemljiv, in sta poskušala ljudi odgovorno umakniti od tam, tako da bi lahko zapor enkrat za vselej zaprli. To je odgovoren pristop, a predsednik Trump je temu obrnil hrbet," je povedal Hina Shamski iz ameriške zveze za državljanske svoboščine.

Madež na vesti Združenih držav tako ostaja. Pa čeprav je, tako menijo številni nasprotniki, v boju proti terorizmu povsem neučinkovit. Do kdaj bo torej še obstajal Guantanamo, ni jasno. Do konca Trumpovega mandata skoraj zagotovo.