Zgodovinski ukrep odbora za preiskavo napada na kongres: Trumpa bi kazensko preganjali

Ukrep odbora je zgodovinski, saj kongres še ni nikoli na tak način in tako jasno predlagal kazenske ovadbe proti bivšemu ali aktualnemu predsedniku ZDA.

Odbor je na svojem 11. in zadnjem javnem zaslišanju najprej predstavil povzetke končnega poročila, ki bo v osmih poglavjih objavljeno predvidoma v sredo. Nato pa je sporočil, da priporoča kazenski pregon Trumpa zaradi spodbujanja upora proti državi, oviranja uradnega postopka, zarote za prevaro ameriške vlade in dajanje lažnih izjav.

Odbor je priporočil preiskavo kršenja etičnih pravil kongresa proti vodji republikancev v predstavniškem domu Kevinu McCarthyju in še kongresnikom Scottu Perryju, Jimu Jordanu in Andyju Biggsu. To bi doletelo še Moa Brooksa, ki pa se januarja upokojuje. Ker bodo republikanci januarja prevzeli večino v predstavniškem domu kongresa, ne bo težav niti za preostalo četverico, saj priporočila veljajo za preiskavo v kongresnem odboru za etična vprašanja.

Priporočila odbora brez pravnih posledic

Odbor za preiskavo napada je ponovno predstavil, kako je Trump skušal spodnesti prenos oblasti, kako je lagal o volilnih prevarah in kako je pritiskal na zaveznike, naj mu pri tem pomagajo. Ko to ni šlo, je po trditvah odbora, uporabil nasilno množico.

Podpredsednica odbora, republikanka Liz Cheney, je v svojem nagovoru Trumpa obtožila, da je opustil svojo dolžnost, in ga opredelila kot povsem neprimernega za katerokoli javno funkcijo.

Priporočila odbora sicer nimajo nobenih pravnih posledic. Trumpa že preiskuje tudi posebni tožilec Jack Smith, ki ga sumi poskusa sprevračanja volje ljudstva in odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše. Smith lahko ta priporočila upošteva pri svoji preiskavi.

"Voliti v ZDA je stvar vere in zaupanja. Ta vera v naš sistem je temelj ameriške demokracije. Če je vera porušena, je porušena tudi naša demokracija. Donald Trump je to vero porušil," je dejal predsednik odbora demokrat Bennie Thompson.

Odbor je ugotovil, da se je Trumpova zarota začela, ko je začel lagati o volilnih prevarah. Odbor sicer trdi, da je Trump dobro vedel, da laže, a ni izključeno, da ni prepričal samega sebe o tem, da govori resnico, čeprav ni bilo nobenega dokaza o prevarah, ki bi vplivale na izid volitev.

Iz obsedenosti o volilnih prevarah izhajajo Trumpovi pritiski na državne uradnike v Georgii in drugih državah, naj mu spremenijo izid volitev, ker je prepričan, da je zmagal.

Ko mu ni uspelo in so njegove tožbe proti izidom padale druga za drugo, je začel naklepati, da bo ostal na oblasti s pomočjo pravosodnega ministrstva, ki prav tako ni hotelo lagati o volitvah. Nato je naklepal, da bo podpredsednik Mike Pence na formalni potrditvi izidov po državah 6. januarja lani nekatere samovoljno označil za neveljavne.

Pence je te neustavne igrice zavrnil in napadalci na kongres so ga hoteli obesiti. Trump je po prepričanju odbora med napadom opustil dolžnost predsednika ZDA, ker dve uri ni storil ničesar, da bi zaustavil jezno množico.

Vse to temelji na izjavah članov nekdanje Trumpove vlade, kot je na primer bivši pravosodni minister Bill Barr, pa tudi na izjavah članov Trumpove družine, kot je hčerka Ivanka, izjavah odvetnikov in pravnikov pravosodnega in drugih ministrstev.