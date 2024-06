Pri Gradcu na avstrijskem Štajerskem, kjer so bili v preteklih dneh priča obilnim padavinam, je zemeljski plaz v sredo pod seboj pokopal dva otroka. Za petletnega dečka je bil plaz usoden, medtem ko se je drugi lažje poškodoval, je sporočila policija.

Plaz blata je v sredo popoldne v kraju St. Marein pri Gradcu zasul dva od štirih otrok. Petletnega dečka so mrtvega potegnili izpod plazu, medtem ko je sedemletnega dečka delno zasulo in so lažje poškodovanega s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Druga otroka iz skupine se nista poškodovala, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA, ki se sklicuje na navedbe policije.

Gmota zemlje se je morda utrgala po obilnem deževju preteklih dni. Nesreča se je zgodila, ko je mati dveh otrok hodila po cesti ob robu gozda s še dvema otrokoma. Otrok, ki so ga našli mrtvega pod plazom, sicer ni bil eden od njenih otrok, dodaja APA.

Avstrijsko Štajersko je pretekli konec tedna prizadelo hudo neurje z močnimi nalivi, zaradi česar so ponekod reke prestopile bregove, sprožilo se je tudi več plazov. Na avtocesto pri Gradcu se je vsul zemeljski plaz. Neurje je povzročalo težave tudi na Gradiščanskem in ponekod na Zgornjem Avstrijskem. O morebitnih žrtvah do zdaj niso poročali.