Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes podpisal zakon, ki znižuje starostno mejo za vpoklic dodatnih vojakov s 27 na 25 let, je na svoji spletni strani sporočil ukrajinski parlament. Zakon bo olajšal mobilizacijo in omogočil vpoklic več deset tisoč vojakov, ki jih ukrajinska vojska po več kot dveh letih vojne z Rusijo nujno potrebuje.

Ukrajinski parlament je zakon o znižanju starosti za vpoklic rezervistov sprejel maja lani. Potem ko ga je podpisal predsednik parlamenta Ruslan Stefančuk, je bil junija predložen v podpis Zelenskemu. Vendar je ukrajinski predsednik decembra dejal, da mora pred podpisom zakona pretehtati vse argumente.

Zakon sledi pozivom ukrajinskega vojaškega poveljstva k okrepitvi vojske na bojiščih in mobilizaciji do pol milijona Ukrajincev. Glede na stopnjo rodnosti ob koncu 90. let prejšnjega stoletja bi lahko v ukrajinsko vojsko teoretično vpoklicali še približno 400 tisoč moških, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Spremembe zakonodaje na področju vpoklica so sicer že močno razdelile družbo, ki je izčrpana zaradi vojne, še zlasti po neuspeli protiofenzivi lansko poletje. Številni Ukrajinci tudi menijo, da je sistem vpoklica nepravičen, neučinkovit in pogosto koruptiven. Vse glasnejši so tudi pozivi k demobilizaciji tistih, ki so že dlje časa na fronti.