Zelenski: Le še vprašanje časa je, kdaj se bo Ukrajina pridružila EU #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so se v ponedeljek v Kijevu na zgodovinskem srečanju sestali zunanji ministri držav članic EU, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v svojem nagovoru povedal, da je le še vprašanje časa, kdaj se bo Ukrajina pridružila EU, poroča Guardian.

Povsem mogoče je, da se bodo pogovori o vključitvi Ukrajine v EU začeli še letos. "Naš ključni integracijski cilj je, da letos sprejmemo odločitev o začetku pogajanj o članstvu. In danes sem na sestankih in pogajanjih ponovno slišal, da je to absolutno mogoče," je v svojem večernem nagovoru povedal predsednik Volodimir Zelenski.

Po njegovih besedah je le še vprašanje časa, kdaj se bo Ukrajina pridružila EU, in prepričan je, da bodo izpolnili vse predpogoje. "Naša država je vodilna pri zaščiti temeljev, na katerih sloni evropska enotnost. Enotnost sodobne Evrope, ki ceni človekovo svobodo in enakopravnost narodov, ceni mednarodno pravo," je poudaril Zelenski.

V ponedeljek so se v Kijevu sestali zunanji ministri držav članic EU, z njimi pa se je srečal tudi Zelenski. Dejal je, da so se pogovarjali o poskusih Rusije, da se izogne ​​mednarodnim sankcijam, varnosti v Črnem morju in delovanju ukrajinskih pristanišč ter okrepitvi ukrajinske zračne obrambe. Zelenski je med drugim povedal, da se je Italija zavezala k obnovi katedrale v Odesi, ki jo je julija uničil ruski raketni napad.