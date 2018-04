Zelena papiga vse bolj prisotna tudi na ulicah evropskih mest #video

Vrsta zelenih papig, znana po svojem temnem obročku okoli vratu, ni okupirala samo vzhoda, temveč tudi del Evrope. V Veliki Britaniji so jih zaznali že več kot 30 tisoč. Če bi se število povečevalo, bi lahko papige ogrozile tudi avtohtone vrste ptic.

Vrsta zelene papige izvorno prihaja iz Himalaje, vedno več je je tudi v Evropi. Foto: Reuters

Posebna vrsta zelenih papig izvorno prihaja iz Himalaje, razširjena pa je vse od Afrike, Azije, Kitajske do Evrope. Bivajo vse od puščav do Sredozemlja, na evropska tla pa so se začele intenzivneje seliti v 20. stoletju.

Njihovo število narašča ne glede na podnebne spremembe

Število zelenih ptic, ki živijo tudi do 30 let, narašča tudi v največjih evropskih prestolnicah.

Na njihovo hitro razmnoževanje vpliva izjemna bivalna prilagodljivost, saj živijo vse od puščav do Sredozemlja, zaradi izvornih himalajskih razmer pa so odporne tudi proti zimi.

Po velikosti presegajo tudi nekatere avtohotne ptice. Ker so navajene na življenje v vsakem podnebju, je temu primerno prilagojena tudi njihova prehrana. Uživajo tako semena in žita kot tudi sadje, travniško rastlinje in celo ajdo.

Država Število Velika Britanija 31.100 Nemčija 10.960 Nizozemska 10.100 Belgija 10.800 Italija 9.170 Francija 7.250 Španija 3.000 Turčija 1.040 Grčija 1.000 Portugalska 800

Tabela: Število zelenih papig v letu 2015

Največ jih je v Veliki Britaniji, sledi tudi Sredozemlje

V Evropi vrsta zelenih papig poseljuje Veliko Britanijo, kjer jih je največ. Sledijo Belgija, Nemčija, Nizozemska, Francija ter tudi sredozemske Španija, Italija in Portugalska.

Pojavlja se vprašanje, koliko bo zelena ptica ogrozila človeško bivanje in naravne habitate drugih živali. "Ljudje so zaskrbljeni zaradi njihovega ogromnega števila," je za BBC News dejal Tim Webb s Kraljevskega društva za zaščito ptic v Londonu.

Zelena papiga se po evropskih prestolnicah prosto sprehaja med ljudmi. Foto: Reuters

Ogroženost avtohtonih vrst še vedno odprto vprašanje

"Še vedno ni znano, kako so zelene papige našle pot iz Indije v Evropo,'' je pojasnil Webb.

Na Kraljevem društvu za preučevanje ptic v Veliki Britaniji nimajo ocene, pri katerem številu bodo zelene papige začele ogrožati avtohtone vrste.