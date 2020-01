Indijca, ki je v četrtek za svojo enoletno hčerko organiziral lažno rojstnodnevno zabavo, nato pa 20 otrok vzel za svoje talce, je indijska policija po desetih urah prepričevanja ustrelila. Šlo naj bi za Subhasha Bathama, ki je bil obtožen umora, a izpuščen proti plačilu varščine. Sosedje, prebivalci mesta Farrukhbad v severnoindijski državi Uttar Pradesh, so po dogodku do smrti pretepli njegovo ženo.

Otroke je zadrževal 10 ur, ves ta čas pa se je policija z njim pogajala. Ker so bili vsi njihovi poizkusi, da bi ga pregovorili, neuspešni, so poklicali specialno enoto. Nazadnje so s silo vdrli v prostor, moški pa je bil v streljanju ubit.

Vsi otroci, stari med šestimi meseci in 15 leti, so bili prepeljani na varno. Lokalni mediji poročajo, da so prebivalci noč preživeli v velikem strahu, saj so bili vsi zelo zaskrbljeni zaradi otrok.

Po sedmih urah izpustil le eno deklico

Batham naj bi otroke iz vasi povabil na rojstnodnevno zabavo za svojo hčerko, nato pa je vse, vključno s sedanjo ženo in hčerko, v stavbi zadržal kot talce. Verjel naj bi, da so tamkajšnji lokalni prebivalci odgovorni za njegovo aretacijo v primeru umora in naj bi se jim na ta način želel maščevati.

Po sedmih urah je izpustil le eno šestletno deklico, ki jo je sosedu podal z balkona. Ko so sosedje poklicali policijo, je ob njihovem prihodu začel streljati iz hiše.

Za napad nanj so se odločili, ker je uporabljal strelsko orožje in ob tem grozil tudi z bombo. Med streljanjem so bili ranjeni tudi njegova žena, dva policista in še ena oseba.