Predstavniški dom ameriškega kongresa je potrdil ustavno obtožbo ameriškega predsednika Donalda Trumpa. ZDA zdaj čakajo burno politično dogajanje in razgrete razprave. A možnosti, da bi demokratom na koncu uspelo in bi zrušili Trumpa, so majhne. Za to bi namreč potrebovali večje število republikanskih glasov, a bi bilo veliko presenečenje že, če bi sploh kakšen republikanec glasoval za odstavitev Trumpa.

Obtožnica ameriškega predsednika Donalda Trumpa bremeni zlorabe oblasti v osebno korist in oviranja dela kongresa. V zameno za pomoč naj bi ameriški predsednik želel, da v Ukrajini uvedejo preiskavo demokratskega predsedniškega kandidata Josepha Bidna in njegove družine. Predsednika prav tako obtožujejo, da je oviral kongresno preiskavo tega dejanja.

Trump je postal tretji predsednik v zgodovini ZDA, ki ga je doletel postopek odstavitve. Foto: Reuters

Malo verjetnosti, da bi Trump padel v senatu

Nekdanji veleposlanik Slovenije v ZDA Davorin Kračun pravi, da lahko zdaj pričakujemo predvsem zelo burno politično dogajanje in zelo zagrete razprave.

"Obtožiti predsednika izdaje ni čisto običajno politično dogajanje, je zelo skrajni argument," pravi nekdanji veleposlanik Slovenije v ZDA Davorin Kračun. Foto: STA "Pri tem je seveda bolj ali manj jasno, da imajo v predstavniškem domu demokrati večino in zato je predstavniški dom izglasoval impeachment (postopek ustavne obtožbe, op. p). Da pa bi se to zgodilo tudi v senatu, kjer je potrebna dvotretjinska večina, pa je zelo malo verjetno, kajti tam imajo večino republikanci," pravi.

Dodaja, da za zdaj ne kaže, da bi argumenti za ustavno obtožbo prepričali tudi zadostno kritično maso republikancev. "V takšni situaciji je zelo verjetno, da se tudi republikanci postavijo na okope in Trumpa zagovarjajo z vsemi mogočimi argumenti."

"Zdrava pamet je že zdavnaj zapustila politično debato"

Nekdanji veleposlanik meni, da se politična borba zaostruje in da so argumenti daleč od kakršnekoli vljudnosti in politične korektnosti. "Na republikanski strani se dogajajo tudi takšne skrajnosti, da proces proti Trumpu primerjajo s procesom proti čarovnicam v Salemu ali celo proti Jezusu Kristusu. Zdrava pamet je že zdavnaj zapustila politično debato. Je pa očitno, da ima za zdaj predsednik Trump pri republikancih še visoko podporo," dodaja.

Foto: Reuters

"To ni običajno politično dogajanje"

Bo pa ta proces vplival tudi na politično prihodnost Donalda Trumpa, se strinja Kračun. Kot pravi, so demokrati prišli tukaj naprej z najostrejšimi argumenti. "Obtožiti predsednika izdaje ni čisto običajno politično dogajanje, je zelo skrajni argument."

Tekma za neopredeljene volivce

Dodaja, da bo glede na to agresivnost politične borbe na obeh straneh verjetno neopredeljenih na volitvah zelo malo. "Seveda pa je jasno, in tega se demokrati zavedajo, da je za to, da bi bila ustavna obtožba izglasovana, malo možnosti. Da pa skušajo čim več argumentov dobiti proti Trumpu, ki je kandidat na predsedniških volitvah, zato da bi ljudje – vsaj tisti neopredeljeni – razmislili, ali lahko tega človeka še volijo za predsednika."

Zaslišali bodo priče, ki si jih želi Trump

Presenečenj v senatu ni pričakovati. "Presenečenje bi bilo že, če bi kakšen od republikancev glasoval proti predsedniku Trumpu," meni politolog Peter Verovšek. Foto: Matej Leskovšek Tudi politolog Peter Verovšek meni, da je za potrditev ustavne obtožbe v senatu zelo malo oziroma je ni.

"Vsi senatorji bi morali biti neodvisni in bi morali poslušati gradiva proti Trumpu, vendar ne verjamem, da bo šlo za neodvisen ali resen proces. Vodja Republikancev Mitch McConnell je že napovedal, da bo sodeloval s Trumpom. Njegovi odvetniki pri pripravi procesa bodo verjetno klicali priče, ki si jih želi Trump," pojasnjuje Verovšek, profesor na univerzi v Sheffieldu.

Po njegovih besedah so želeli demokrati s procesom izkoristiti in v javnost spraviti čim več slabih novic o Trumpu in korupciji. "Trump jih je zaustavil pri tem procesu, ko ni dal nobenih dokumentov, ki so pomembni za ta proces, in ni pustil zaslišanja svojih notranjih sodelavcev," meni Verovšek.

Presenečenje bi bilo že, če bi kakšen od republikancev glasoval proti

V procesu v senatu Verovšek tako ne pričakuje, da bodo razkriti kakšni novi dokumenti. "Presenečenje bi bilo že, če bi kakšen od republikancev glasoval proti Trumpu," dodaja Verovšek.

Trumpa prihodnje leto čakajo druge volitve za ohranitev predsedniška stolčka ZDA. Bo postopek ustavne obtožbe kakorkoli vplival na predsedniške volitve leta 2020? "Če bo ustavno sodišče 'prisililo' katero od prič, da bo morala biti zaslišana pred kongresom, potem bodo lahko razkrite kakšne nove informacije. Vendar vse to bo po tem, ko bodo glasovali impeachmentu," odgovarja Verovšek.