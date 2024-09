ZDA z več kot 30 državami potrdile zavezo za obnovo Ukrajine

Ameriški predsednik Joe Biden je z mednarodnimi partnerji na dogodku ob robu zasedanja 79. Generalne skupščine ZN, ki se ga je udeležil tudi premier Robert Golob, potrdil zavezo za pomoč Ukrajini pri obnovi in okrevanju po ruski agresiji.

Dogodka sta se poleg voditeljev 30 zavezniških držav udeležila tudi predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Biden je na koncu v imenu vseh prebral skupno izjavo, s katero se zavezujejo, da bodo Ukrajini pomagali.

"Zavezani smo, da Ukrajini zagotovimo sredstva, ki jih potrebuje, da se bo obnovila močnejša, kot je bila prej," je dejal Biden in dodal, da bodo za to porabili tudi zamrznjena ruska državna sredstva.

Junija so države skupine G7 sklenile, da bodo prihodke od obresti od zamrznjenega ruskega premoženja uporabile za financiranje 50 milijard dolarjev vrednega posojilnega paketa za Ukrajino.

Kmalu po dogodku so ZDA naznanile dodatno vojaško pomoč Ukrajini. State department je sporočil, da gre za 375 milijonov vredno pomoč v strelivu za raketne sisteme, topove in tanke. Američani pošiljajo oklepna vozila, rezervne dele ter zagotavljajo tudi urjenje in transport.