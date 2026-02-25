ZDA uvedle nove sankcije proti Iranu

ZDA so danes uvedle nove sankcije proti Iranu. Te so po navedbah ameriškega finančnega ministrstva usmerjene proti več kot 30 posameznikom, subjektom in plovilom, ki naj bi omogočali "nezakonito prodajo iranske nafte" in proizvodnjo orožja. Washington je nove sankcije uvedel dan pred novim krogom jedrskih pogajanj z islamsko republiko.

Sankcije so osredotočene zlasti na plovila, ki naj bi delovala kot del iranske flote v senci, in subjekte, ki omogočajo iranski revolucionarni gardi in obrambnemu ministrstvu pridobivanje surovin in opreme, potrebnih za obnovo proizvodnih zmogljivosti balističnih raket, piše na spletni strani ministrstva za finance.

Administracija Donalda Trumpa bo nadaljevala prizadevanja za "maksimalni pritisk na Iran"

"Iran izkorišča finančne sisteme za nezakonito prodajo nafte, pranje denarja, nabavo komponent za svoje jedrske in konvencionalne oborožitvene programe ter podporo svojim terorističnim proksijem," je v izjavi sporočil ameriški finančni minister Scott Bessent.

Obljubil je, da bo administracija predsednika ZDA Donalda Trumpa nadaljevala prizadevanja za "maksimalni pritisk na Iran, osredotočen na oborožitvene zmogljivosti režima in podporo terorizmu".

Nove sankcije le dan pred novim krogom pogovorov

ZDA so nove sankcije uvedle le dan pred novim krogom pogovorov z Iranom v Ženevi o iranskem jedrskem programu. ZDA si želijo doseči dogovor o jedrskem in raketnem programu, Iran vztraja, da se lahko pogovarjajo le o prvem. Trump je sicer islamski republiki že večkrat zagrozil z vojaškim posredovanjem, če ta ne bo sklenila dogovora z ZDA.