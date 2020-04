ZDA se zaradi koronavirusa pripravljajo na najhujši teden

V ZDA so do nedelje zvečer zabeležili 337.310 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 9.643 ljudi. Ameriški generalni kirurg Jerome Adams je opozoril, da se za večino Američanov začenja najtežji in najbolj žalosten teden, direktor Nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci pa je dejal, da jim novega koronavirusa ne bo uspelo zajeziti.

V najhuje prizadeti zvezni državi New York so zabeležili 123.160 okuženih z novim koronavirusom, umrlo je 4159 ljudi, od tega je v mestu New York 67.551 okuženih in 3048 mrtvih. Sledi sosednji New Jersey s 37.505 okuženimi in 917 mrtvimi, Michigan s 15.718 okuženimi in 617 mrtvimi, Kalifornija s 15.154 okuženimi in 349 mrtvimi ter Louisiana s 13.010 okuženimi in 477 mrtvimi, piše STA.