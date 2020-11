ZDA: Rekordne številke vztrajajo, okužen tudi vodja Trumpovega kabineta

V ZDA so v petek tretji dan zapored potrdili rekordno dnevno število novih okužb z novim koronavirusom. Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa so jih do petka zvečer v 24 urah potrdili 127.021. Umrlo je še 1.149 bolnikov s covid-19. Po poročanju ameriških medijev so okužbo potrdili tudi Marku Meadowsu, vodji kabineta ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Ameriška televizija CNN, ki je kot vir navedla dva predstavnika Bela hiše, je v petek zvečer poročala, da je bil vodja predsednikovega kabineta Mark Meadows pozitiven na testu na novi koronavirus. Po torkovih splošnih volitvah je 61-letni Meadows svojim sodelavcem povedal, da je okužen, ne vedo pa, kdaj točno je bil pozitiven na testu, poroča STA.

Po poročanju Washington Posta je bil Meadows v množici ljudi v salonu Bele hiše, ko je v sredo Trump nagovoril okoli 150 svojih sodelavcev. Okužbo so od začetka oktobra potrdili pri več visokih predstavnikih ameriške administracije in Bele hiše, med njimi tudi pri ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu in ameriški prvi dami Melanii Trump. V ZDA, ki je v pandemiji covid-19 trenutno najbolj prizadeta država na svetu, so do zdaj potrdili 9,7 milijona okužb, umrlo pa je več kot 236 tisoč bolnikov, poroča STA.