ZDA: prvo soočenje demokratskih predsedniških kandidatov bo razdeljeno na dva dni

Vodstvo ameriške demokratske stranke je sporočilo, da se je na prvo televizijsko soočenje predsedniških kandidatov, ki bo konec meseca v Miamiju, uvrstilo 20 kandidatov, zaradi česar bodo morali soočenje opraviti v dveh dneh in dveh skupinah. Soočenji bosta prenašali ameriški televiziji NBC in Telemundo.

Dve skupini s po desetimi kandidati za soočenji, ki bosta trajali po dve uri, so določili v New Yorku z žrebom. Najprej se bodo 26. junija pomerili Cory Booker, Julian Castro, John Delaney, Bill de Blasio, Tulsi Gabbard, Jay Inslee, Amy Klobuchar, Beto O'Rourke, Tim Ryan in Elizabeth Warren.

Štirim kandidatom se ni uspelo uvrstiti na prvo soočenje

Naslednji dan, 27. junija, bodo na vrsti Michael Bennet, Joe Biden, Pete Buttigieg, Kirsten Gillibrand, Kamala Harris, John Hickenlooper, Bernie Sanders, Eric Swalwell, Marianne Williamson in Andrew Yang.

Nekdanji ameriški podpredsednik Joe Biden velja za enega od favoritov v boju za demokratsko predsedniško nominacijo. Foto: Reuters

Štirim kandidatom se ni uspelo uvrstiti na prvo soočenje, zaradi česar bodo skoraj zagotovo izpadli tudi iz naslednjih. To so Steve Bullock, Mike Gravel, Wayne Messam in Seth Moulton. Pogoj za udeležbo je najmanj odstotek javne podpore v treh izbranih anketah javnega mnenja ali pa 65 tisoč donatorjev.

Vodstvo demokratske stranke je v bobna za žreb enakomerno porazdelilo kandidate z največ in najmanj podpore, da se ne bodo pomerili le favoriti ali kandidati z majhno podporo. Voditeljev soočenj bo kar pet, gre pa za voditelje omenjenih televizij.

Naslednje javno soočenje bo konec julija v Denverju

Drugo soočenje je predvideno konec julija v Denverju, kjer bo prav tako največ 20 kandidatov, ki se bodo kvalificirali glede na podporo v anketah ali število donatorjev, Poznejša jesenska soočenja pa imajo ostrejše pogoje. Kandidati bodo morali imeti najmanj dva odstotka podpore v povprečju štirih izbranih anket in hkrati imeti najmanj 130 tisoč donatorjev.

Doslej so nacionalne ankete javnega mnenja več kot dva odstotka podpore dale le osmim kandidatom. To so nekdanji ameriški podpredsednik Joe Biden, senatorji Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Kamala Harris, Amy Klobuchar in Cory Booker, župan South Benda v Indiani Pete Buttigieg in nekdanji teksaški zvezni kongresnik Beto O'Rourke. Kandidat republikancev na ameriških predsedniških volitvah leta 2020 bo aktualni ameriški predsednik Donald Trump.