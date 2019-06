Posadka napadenega tankerja videla leteči predmet

Japonski operater tankerja, ki je bil v četrtek tarča napada v bližini Hormuške ožine, je sporočil, da so člani posadke pred eksplozijo videli leteči predmet. Prvi mož družbe Kokuka Sangyo je na novinarski konferenci v Tokiu dejal, da so tanker Kokuka Courageous napadli dvakrat, zanikal pa je, da bi ga zadel torpedo.

Yutaka Katada je povedal, da sta na tankerju, ki je prevažal 25 tisoč ton metanola iz Savdske Arabije v Singapur, v razmiku nekaj ur odjeknili dve eksploziji. Posadka je pred drugo eksplozija videla leteči predmet, je dodal.

Tanker vlečejo v pristanišče v Združenih arabskih emiratih

Iz japonske družbe so sporočili, da vlačilci zdaj tanker vlečejo v pristanišče v Združenih arabskih emiratih. Posadka - vsi so Filipinci - se je po eksplozijah vrnila na ladjo, kjer je poskušala znova vzpostaviti pogonski sistem, je še povedal Katada.

ZDA za napad obtožile Iran

Kokuka Courageous in norveški tanker Front Altair sta bila v četrtek tarča napada v bližini Hormuške ožine, strateške plovne poti za nafto iz Perzijskega zaliva. Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je za napad obtožil Iran. Teheran obtožbe odločno zavrača. Pompeo je dejal, da njegova ocena temelji na obveščevalnih podatkih, vrsti uporabljenega orožja in sofisticirani naravi napadov. Incident je bil po njegovem mnenju izveden v okviru večje serije napadov, ki so jih izvedli Iran in njegovi "nadomestki" v regiji.

Foto: Reuters

Pompeo v izjavi za medije v Washingtonu ni ponudil nobenih dokazov za svoje trditve in ni odgovarjal na vprašanja novinarjev.

Nekaj ur kasneje je sicer ameriška vojska objavila videoposnetek, na katerem naj bi po njenih trditvah posadka iranskega patruljnega čolna odstranjevala mino z boka poškodovanega japonskega tankerja. Posnetek je precej slabe kakovosti in črno-bel.

Na to temo se je za zaprtimi vrati sestal tudi Varnostni svet Združenih narodov, a kot je sporočil kuvajtski veleposlanik pri ZN Mansur Al Otaibi, niso videli nobenih neposrednih dokazov za trditve ZDA.