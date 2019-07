ZDA pozvale Nemčijo, naj na sever Sirije napoti kopenske enote

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ZDA so Nemčijo pozvale, naj na sever Sirije napoti svoje kopenske enote. Za dodatno podporo v boju proti ostankom skrajne Islamske države (IS) je nemško vlado v petek zaprosil ameriški posebni odposlanec za Sirijo James Jeffrey. V Berlinu se do ameriške prošnje za zdaj še niso jasno opredelili.

"Želimo, da bi kopenske enote iz Nemčije delno nadomestile naše vojake na severu Sirije v okviru mednarodne koalicije IS," je po pogovorih z nemškimi predstavniki za časnik Welt am Sonntag dejal James Jeffrey.

Kot je pojasnil, gre za podporo Sirskim demokratičnim silam (SDF) pod kurdskim vodstvom v boju proti ostankom IS na severu Sirije, in sicer z inštruktorji ter logističnim in tehničnim podpornim osebjem. Jeffrey je ob tem dodal, da pričakuje odgovor Berlina še ta mesec.

Eden vodilnih politikov Krščansko-demokratske stranke (CDU) in zaveznik kanclerke Angele Merkel je ob tem pozval k pozorni preučitvi ameriške prošnje. Prošnje ne bi smeli "refleksno zavrniti", je danes dejal namestnik vodje poslanske skupine CDU/CSU Johann Wadephul. Zeleni in Levica so nasprotno zahtevali, da Berlin prošnjo Washingtona zavrne.

Ameriški predsednik Donald Trump je lani razglasil zmago nad IS in ukazal umik vseh 2000 ameriških vojakov iz Sirije. Vendar pa je na severu Sirije, ki ni pod nadzorom režima sirskega predsednika Bašarja Asada, ostalo manjše število ameriških enot. Washington si sedaj prizadeva pridobiti večjo vojaško podporo drugih članic mednarodne koalicije proti IS.