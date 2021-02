Američani ogorčeni: Kitajci njihovim diplomatom odvzeli analne brise

ZDA so obtožile Kitajsko, da ameriške diplomate sili, da morajo opravljati analne teste na covid-19. Predstavnik ameriškega State Departmenta je za portal Vice v sredo dejal, da so se ZDA uradno pritožile Kitajski, potem ko so izvedele, da je moralo nekaj članov ameriškega diplomatskega osebja na analni odvzem brisov.

"State Department se nikoli ni strinjal s takšnim načinom testiranja in je protestiral neposredno pri kitajskem zunanjem ministrstvu, ko smo izvedeli, čemu so podvrženi nekateri člani diplomatskega osebja," je po poročanju Business Insiderja dejal predstavnik State Departmenta.

Kitajci ameriškim diplomatom odvzeli analne brise

Po njegovih navedbah naj bi Kitajska nato sporočila, da so dali ameriškim diplomatom teste za analni odvzem brisa nenamerno in da bi morali pri tem izvzeti. V nekaterih delih Kitajske omenjene teste uporabljajo, da bi dobili bolj točne in zanesljive podatke o okužbi z novim koronavirusom. Ob tem je neimenovani uradnik dejal, da so ZDA svojim diplomatom naročile, naj takšen način testiranja zavrnejo.

Na kitajskem zunanjem ministrstvu so informacije o tem, da bi ameriške diplomate silili v odvzem analnih brisov, zavrnili. "Preveril sem pri kolegih. Kolikor mi je znano, Kitajska ni nikoli zahtevala, da bi ameriško diplomatsko osebje v državi moralo opraviti teste z analnim odvzemom brisa," je povedal uradni govorec kitajskega zunanjega ministrstva.

Menijo, da so analni testi bolj zanesljivi

Koliko ameriških državljanov so Kitajci prisilili v opravljanje analnih testov, za zdaj ni jasno. Po poročanju kitajskega državnega časnika Global Times v državi tovrstne teste uporabljajo za posamezne skupine ljudi, vključno za tiste, ki se vračajo iz tujine, in tiste, ki živijo na epidemiološko tveganih območjih. Kitajci verjamejo, da so omenjeni testi bolj točni pri zaznavanju virusa kot denimo testi za odvzem nosnega ali ustnega brisa.