ZDA Hrvaški odobrile prodajo dveh helikopterjev Black Hawk

Ameriški State Department je Hrvaški odobril prodajo dveh helikopterjev Black Hawk UH-60M in pripadajoče standardne opreme za 115 milijonov dolarjev, je objavila ameriška agencija za obrambno-varnostno sodelovanje (DSCA). Kot so dodali, je bil posel sklenjen v okviru zunanjepolitičnih in varnostnih prizadevanj ZDA, da bi okrepili zaveznice v Natu.

DSCA je o prodaji helikopterjev Hrvaški v sredo obvestil ameriški kongres, so še zapisali na svoji spletni strani. Spomnili so, da je Hrvaška zahtevala od ZDA ponudbo za nakup dveh helikopterjev Black Hawk UH-60M in ustrezne opreme. Prodaja vključuje tudi urjenje posadk ter tehnično in logistično podporo, so dodali.

Helikopterja bosta okrepila zmogljivosti hrvaške vojske

Helikopterja bosta občutno okrepila zmogljivosti hrvaške vojske za prevoz vojakov in njihovo podporo v bojih kot tudi za varovanje meje, boj proti terorizmu, medicinske polete ter reševalne in iskalne akcije. Hrvaški vojski bosta omogočala tudi boljšo interoperabilnost z zaveznicami v Natu. V Washingtonu so še izpostavili, da prodaja ne bo zamajala temeljnega vojaškega ravnovesja v regiji.

Nakup dveh ameriških helikopterjev sledi lanski napovedi ZDA, da bodo Hrvaški do leta 2020 podarile dva helikopterja Black Hawk za potrebe posebnih vojaških enot. Hrvaško obrambno ministrstvo načrtuje, da bodo postopoma oblikovali eskadriljo desetih ameriških helikopterjev Black Hawk.

Prehod z ruske na zahodno vojaško tehnologijo

Eskadriljo novih ameriških helikopterjev nameravajo v Zagrebu nabaviti do leta 2025, ko se bo iztekla življenjska doba ruskih vojaških helikopterjev Mi-8. Potem naj bi zadržali samo še novejše ruske vojaške helikopterje Mi171Sh, ki jih bodo lahko uporabljali do konca naslednjega desetletja.

Nabava sodobnih ameriških Black Hawk helikopterjev pomeni prehod hrvaškega vojaškega letalstva z ruske na zahodno vojaško tehnologijo. Uradni Zagreb načrtuje tudi nakup eskadrilje vojaških lovcev, ki bodo prav tako ameriškega ali zahodnoevropskega porekla namesto dosedanjih ruskih vojaških letal znamke Mig.