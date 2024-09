Ameriški State Department je odobril prodajo osmih mobilnih raketnih sistemov himars Hrvaški. Posel je vreden 350 milijonov evrov, državi pa bosta dogovor o dobavi predvidoma sklenili do konca leta, so v soboto sporočili s hrvaškega obrambnega ministrstva. S sistemi himars so sicer v Evropi opremljene le tri države – Ukrajina, Romunija in Poljska.