Zaradi vožnje z gliserjem preblizu obale kaznovali 24-letnega Slovenca

Denarne kazni za nepravilno vožnjo z gliserji se na Hrvaškem gibljejo od 66 do 1.330 evrov. Foto: STA

Hrvaška pomorska policija je pri otoku Rab zaradi vožnje z gliserjem preblizu obale obravnavala tri moške - enega domačina in dva tujca, od katerih je bil en Slovenec. Vse tri je kaznovala s po 400 evri globe.

Pri vožnji z gliserjem preblizu obale so zalotili 24-letnega Slovenca, 48-letnega Nemca in 67-letnega Hrvata, so sporočili iz liško-senjske policijske uprave.

Pomorski zakonik prepoveduje vožnjo z gliserji manj kot 300 metrov od obale. Kopalcem dovoljuje plavanje do ograde urejene plaže ali sto metrov od obale naravne plaže, potapljači pa morajo na predpisani način označiti kraj potopa.

Denarne kazni za nepravilno vožnjo z gliserji se sicer na Hrvaškem gibljejo od 66 do 1.330 evrov.