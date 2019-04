Zaradi smrti novinarke na Severnem Irskem aretirali najstnika

Mladeniča je policija prepeljala na zaslišanje v Belfast. Preiskovalci streljanje obravnavajo kot teroristični incident in sumijo, da je povezano z Novo irsko republikansko armado (Nova Ira).

Šef policije Mark Hamilton je v petek pojasnil, da je moški streljal v stanovanjski soseski in ranil novinarko, ki je kasneje podlegla ranam. Policija je v petek objavila tudi posnetke incidenta, da bi tako lažje identificirali vpletene.

Bill Clinton on Lyra McKee murder: 'I am heartbroken. We cannot let go of the last 21 years of hard-won peace' https://t.co/ySzB3FTYjD pic.twitter.com/JdNHdpkE5F