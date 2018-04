Zaradi skrivnostne bolezni Kanadčani umaknili družine diplomatov s Kube

Simptomi te skrivnostne bolezni so se za zdaj pokazali že pri desetih diplomatih in njihovih družinskih članih, 27 pa so jih testirali, je v ponedeljek sporočila kanadska vlada v Ottawi. "Vzrok njihovih simptomov ostaja neznan, bi pa lahko bil umetno ustvarjen," so zapisali.

Kanadska vlada je zatrdila, da bo sicer veleposlaništvo v Havani delovalo naprej, menili pa so še, da turisti iz Kanade najverjetneje niso ogroženi.

Sprva so sumili na "sonični napad"

Kanadske in ameriške oblasti so sprva sumile, da gre za neke vrste "sonični napad" z neznano zvočno napravo, ki je poškodovala sluh diplomatom. Zaradi domnevnega napada so tudi protestirale pri kubanskih oblasteh, ki pa so kakršnokoli vpletenost zanikale.

Zdaj so se razlage, kaj bi lahko bil vzrok simptomov, nekoliko spremenile. Ameriški zdravniki domnevajo, da gre za neko novo vrsto "možganske poškodbe". To so v februarski izdaji znanstvene revije ameriškega medicinskega združenja objavili strokovnjaki univerze v Pensilvaniji, ki so zdravili 21 ameriških diplomatov. To teorijo je zdaj prevzela tudi Kanada.