Zaradi preprodaje zaščitnih mask mora za eno leto v zapor

V zadnjem času v domačih in svetovnih medijih vidimo, da na trgu poteka trgovska vojna za nabavo mask. Med eno najbolj ogroženih držav v Evropi zaradi koronavirusa spada tudi Francija. Francosko sodišče je pred dnevi preprodajalcu zaščitnih mask izreklo enoletno zaporno kazen in denarno kazen v vrednosti deset tisoč evrov. Tamkajšnja vladna odredba je, da so vse maske rezervirane za zdravstveno osebje. Tudi Francija se zaradi pandemije koronavirusa sooča s pomanjkanjem zaščitne opreme.

To je bila v francoski prestolnici prva obsodba, po tem ko je bilo že več ljudi obtoženih v primerih, ko so policisti v zadnjih tednih odkrili nedovoljene zaloge mask, pišejo francoski viri. Policija naj bi na domu obsojenega našla 20 tisoč zaščitnih mask tipa FFP1 in FFP2. Ni pa znano, koliko je moški zaračunaval za eno masko. Vemo pa, da se zaščitna oprema pred zaščito koronavirusa v tem času prodaja kot suho zlato.

Olivier Véran, francoski minister za zdravje, je pred tednom povedal, da je Francija naročila milijardo in pol zaščitnih mask, ki bodo večinoma prišle iz Kitajske. Glede na trenutno povpraševanje po celem svetu pa Francozi pričakujejo, da bodo na maske čakali kar nekaj časa.

Francija je zaradi pandemije koronavirusa trenutno četrta najbolj ogrožena država na svetu. Po zadnjih podatkih ima skupno skoraj 113 tisoč okuženih, umrlo pa jih je že krepko preko deset tisoč.

V Sloveniji se, po besedah vladnih predstavnikov, zaloge iz dneva v dan polnijo in naj ne bi bilo nobene bojazni, da bi zaščitne opreme zmanjkalo. K temu so pripomogli tudi nekateri slovenski gospodarstveniki, med drugim tudi nogometni funkcionar Aleksander Čeferin, predsednik Uefe.

"Nisem pesimist in lažni optimist, a se zavedam, da zaradi motenih transportnih poti in dobav, vse sklenjene pogodbe najverjetneje ne bodo realizirane, vendar delamo intenzivno, da v Slovenijo v najkrajšem možnem času pripeljemo čim več zaščitne opreme," je v sredo zvečer povedal Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je med drugim zelo ponosen na slovenske proizvajalce.

Izjemen dosežek

"Samo ta teden bomo v skladišče dobili več kot pol milijona slovenskih mask. To je izjemen dosežek za državo, ki šteje dva milijona prebivalcev. Ta trenutek razpolagamo z dovolj zaščitne opreme in tudi do zdaj skladišče ni bilo nikoli prazno," je dodal Počivalšek.