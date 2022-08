Zaradi požara pri Šibeniku pridržali eno osebo, gašenje še poteka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek je pri Vrhpolju na območju šibensko-kninske županije izbruhnil velik požar, ki se je kasneje razširil. Policija je potrdila, da gašenje na obrobnih delih požara še poteka, pridržali pa so tudi eno osebo pri kateri bodo opravili kriminalno preiskavo, poroča Slobodna Dalmacija.

V sredo zjutraj je vodja gasilske intervencije Darko Dučik povedal, da je bil požar lokaliziran ob 6. zjutraj, da pa so gasilske službe ostale na tleh. Zgorelo okoli 100 hektarjev gostega borovega gozda.

"Morala je biti vključena neka človeška dejavnost, ker je bil ogenj v bližini hiš. Naj vsi vidijo, kakšno eksplozivno rastlinje je to, ki se z majhno iskro spremeni v tisto, kar smo imeli danes," je v torek za Dnevnik Nove TV povedal Volimir Miloševič, poveljnik JVP Šibenik.

Ogenj se je razširil na območju Vrhpolja in se hitro razširil po vetru, zaradi nizke vegetacije. Zajel je tudi borov gozd, kjer so bile ogrožene stanovanjske stavbe, so navedli v včerajšnjem poročilu.

Pri gašenju je poleg zemeljskih sil s 24 vozili in 60 gasilci, sodelovalo tudi letalstvo in sicer štirje kanaderji in trije Air Tractori.

4️⃣ Canadaira CL-415 upućena su na gašenje 🔥 u Vrpolju (Šibensko-kninska županija)❗ pic.twitter.com/aT0rPgsHLR — MORH/MoD Croatia (@MORH_OSRH) August 16, 2022

Požar tudi na otoku Kakan

Na otoku Kakan je pri gašenju požara pomagalo 20 gasilcev in dva Air Tractora.