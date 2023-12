Zaradi obvestil o podtaknjenih bombah na šolah pridržali več ljudi

Tri osumljence so pridržali v Srbiji in enega na Češkem, neuradne informacije navaja srbska javna radiotelevizija RTS.

Foto: Guliverimage

V veliki mednarodni policijski akciji v več mestih v Srbiji in nekaterih članicah Evropske unije so danes pridržali več oseb zaradi lažnih obvestil o podtaknjenih bombah na srbskih šolah, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Po navedbah nekaterih srbskih medijev so pridržali štiri osumljence.

Srbsko ministrstvo za notranje zadeve je aretacije oseb, osumljenih pošiljanja obvestil o domnevno podtaknjenih bombah, napovedalo že v četrtek.

Grožnje z bombami je prejelo več šol in javnih ustanov

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je pred tem že v sredo sporočil, da so v sodelovanju z evropskimi partnerji razkrinkali mrežo ljudi, ki so v Srbiji v preteklem obdobju najpogosteje pošiljali obvestila o domnevno podtaknjenih bombah.

Grožnje z bombami je v zadnjem obdobju prejelo več šol in drugih javnih ustanov v Srbiji. Od novembra so obvestila o domnevno podtaknjenih bombah prejemali predvsem na beograjskih osnovnih in srednjih šolah, vse grožnje pa so se izkazale za lažne.