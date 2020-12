Zaradi izsiljevanja obtožnica proti hrvaško-slovenskemu državljanu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zagrebško tožilstvo je obtožilo 36-letnega dvojnega državljana Hrvaške in Slovenije zaradi poskusa izsiljevanja treh ljudi. Med tarčami 36-letnika je bila vodja zagrebške infekcijske klinike Alemka Markotić, ki je tudi članica nacionalnega štaba civilne zaščite.

Tožilstvo je 36-letnika obtožilo, da je med 30. septembrom in 5. oktobrom poslal elektronska sporočila trem hrvaškim državljanom, od katerih je zahteval izplačilo po 100 tisoč evrov v kriptovaluti. Zagrozil je z nasiljem, če denarja ne bo dobil do določenega roka ali če bodo o njegovih zahtevah obvestili policijo, piše STA.

Izsiljevalca so prijavili policiji

Kot so še zapisali na spletni strani zagrebškega tožilstva, je 36-letnik s takšnim obnašanjem pri treh državljanih povzročil strah za njihova življenja, zato so izsiljevalca prijavili policiji. Tožilstvo je za obtoženca zahtevalo pripor zaradi begosumnosti in nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja.

Kot nadomestilo za nezadovoljstvo od zdravnice zahteval denar

Med žrtvami 36-letnika je bila tudi Markotićeva. Obtoženec je kritiziral njeno delo v nacionalnem štabu civilne zaščite. Kot nadomestilo za svoje nezadovoljstvo je od znane hrvaške zdravnice zahteval denar. Markotićeva je izsiljevanje prijavila policiji, ki je 36-letnika prijela in ga ovadila tudi zaradi groženj, je danes po pisanju STA poročal Jutarnji list.