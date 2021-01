Zamude pri cepivih: Nemčija grozi s tožbami

Omejitve potovanj zaradi pandemije covida-19 so vodile k znatnemu padcu izpustov ogljikovega dioksida v letalskem prometu v Evropi - izpusti so se glede na predlani zmanjšali za 56,9 odstotka, število letov pa je upadlo za 54,6 odstotka, kažejo podatki evropske organizacije za varnost v letalskem prometu Eurocontrol.

Ob upoštevanju globalnih standardov, po katerih se vsi izpusti ogljikovega dioksida od posameznega leta pripišejo državi odhoda letala, je bil padec izpustov podoben, 54,6-odstoten, je ta teden objavil Eurocontrol.

Med državami so sicer precejšnje razlike, ki so posledica različnih flot letal (ali so letala lažja ali težja, starejša ali novejša), dolžine letov (ali gre za lete na kratke ali na dolge proge), razmerij med tržnimi segmenti (delež tovornega prometa, poslovnega letalstva itd.) in trajanja omejitev potovanj.

V Belgiji na primer se je število letov glede na predlani zmanjšalo za okoli polovico, izpusti pa le za 30 odstotkov. Glavni razlog za to je velik delež tovornega prometa, ki se je povečal za od 11 do 25 odstotkov. V tovornem prometu uporabljajo lažja letala in letijo na daljših razdaljah, kot je belgijsko povprečje, zato so tudi izpusti nadpovprečni. Drugi razlog je, da je bil zaradi odpovedi kratkih letov povprečen opravljeni let precej daljši kot v letu 2019 in je tako povzročil več izpustov, pojasnjuje Eurocontrol.

Najbolj so izpusti upadli v Črni gori (-74,9 odstotka), na Hrvaškem (-73,2 odstotka), Češkem (-71,2 odstotka), v Sloveniji (-70,6 odstotka) in na Slovaškem (-70,4 odstotka), najmanj pa v Luksemburgu (-12,8 odstotka), Belgiji (-30,1 odstotka), na Danskem (-41,2 odstotka) in v Bolgariji (-46,7 odstotka), piše STA.