Zaradi ene same okužbe zaprli dvomilijonsko mesto

Potem ko so pri enem od varnostnikov v hotelu, v katerem potniki po prihodu v državo preživljajo obvezno 14-dnevno karanteno, odkrili primer okužbe z novim koronavirusom, so se oblasti v avstralskem mestu Perth odločile za petdnevno zaprtje mesta. Po strogih ukrepih so v mestu s približno dvema milijonoma prebivalcev posegli kljub temu, da v zadnjih desetih mesecih tam niso potrdili nobenega primera okužbe z novim koronavirusom.

Petdnevno zaprtje dvomilijonskega mesta se je začelo danes ob 18. uri po lokalnem času, po poročanju BBC pa bo trajalo do petka zvečer. Zaradi enega samega primera okužbe so svoja vrata za pet dni morale zapreti šole, restavracije, bari, kinodvorane in telovadnice. Ljudje morajo nositi zaščitne maske, dovoljena so samo nujna potovanja.

Prebivalci Pertha in bližnjih mestih morajo ostati doma, ven se lahko opravijo le zaradi dela, nakupovanja hrane, obiskov lekarn ali rekreacije. "Vem, da bo za številne prebivalce Zahodne Avstralije to šok, vendar ne smemo pozabiti, kako hitro se širi virus in kakšno opustošenje lahko povzroči," je na novinarski konferenci dejal predsednik regionalne vlade Mark McGowan.

V dveh tednih potrdili samo eno okužbo lokalnega izvora

"Naš model boja proti virusu je, da ga hitro in zelo ostro zajezimo, da ga lahko spravimo pod nadzor in da se ne razširi po skupnosti, kot smo lahko videli v številnih državah po svetu," je pojasnil McGowan in dodal, da bi varnostnik lahko zbolel za angleškim sevom novega koronavirusa: "Kot so nam povedali, je varnostnik delal v nadstropju, v katerem so potniki, pri katerih so potrdili angleško različico virusa." Varnostnik in člani njegove družine bodo karanteno preživeli v enem od državnih objektov.

V Avstraliji, kjer živi okoli 25 milijonov ljudi, so do zdaj zabeležili okoli 29 tisoč okužb z novim koronavirusom in 909 smrti zaradi bolezni covid-19, kar je bistveno manj kot v nekaterih drugih državah. V preteklih mesecih so v državi s hitrimi in ostrimi ukrepi uspeli zajeziti glavna žarišča okužb. Pred novim primerom okužbe v Perthu v Avstraliji v zadnjih 14 dneh niso potrdili nobene okužbe z novim koronavirusom, ki bi bila lokalnega izvora, so pa potrdili okužbe v hotelih, v katerih potniki prestajajo obvezno karanteno.