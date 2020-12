Žalostno: rodila zdravega dečka, po porodu pa umrla zaradi covid-19

ZDA je pretresla zgodba z novim koronavirusom okužene nosečnice, ki je rodila povsem zdravega novorojenčka, vendar umrla, še preden bi svojega sina lahko vzela v naročje. Pri 33-letnici iz Detroita so okužbo z novim koronavirusom potrdili v osmem mesecu nosečnosti. Novembra so ji po zdravstvenih težavah umetno sprožili popadke, po dokaj običajnem porodu pa so morali 33-letnico priključiti na ventilator, ker je imela težave z dihanjem. Tri tedne kasneje, natančneje pretekli petek, je umrla.

Ker je bila priključena na ventilator in ker je bila pozitivna na novi koronavirus, 33-letna Erika Becerra nikoli ni dobila priložnosti, da bi v naročje vzela svojega novorojenega sina, je za CNN v torek povedal njen brat Michael Avilez. 33-letnica je bila ena od 15.658 smrtnih žrtev covid-19 v ZDA v zadnjih sedmih dneh, ko so čez lužo našteli največ smrti zaradi te bolezni od aprila. Že šesti dan zapored se v bolnišnicah po vsej državi zaradi okužbe zdravi več kot sto tisoč ljudi, poročajo ameriški mediji.

Pokojničin brat: Vedno je nosila zaščitno masko in upoštevala vse ukrepe

"Erica je bila najbolj čudovit človek na svetu, kar si jih lahko srečal. Najbolj je bila srečna, če so bili srečni drugi ljudje okrog nje," je dejal Avilez. Njegova sestra je skupaj z možem in leto dni staro hčerko živela v Detroitu, to, da je bila med pandemijo covid-19 noseča, pa je po besedah njenega brata ni niti najmanj skrbelo. Avilez je dejal, da je njegova sestra ostajala doma, ko je šla ven, pa je vedno nosila zaščitno masko in upoštevala vse preventivne ukrepe.

Erika Becerra je skupaj s svojim možem in leto dni staro hčerko živela v Detroitu. Po rojstvu drugega otroka je v začetku decembra izgubila bitko z boleznijo covid-19. Foto: zajem zaslona

"Upoštevala je vsa pravila, ki so bila navedena, in kljub temu se je okužila. To je zelo žalostno. Pri nas še vedno obstaja veliko ljudi, ki ne vedo, kaj se dogaja. Mislijo, da gre za neke vrste šalo, dokler se to ne zgodi njim ali kateremu od njihovih svojcev," je povedal Avilez. Dodal je, da bi si njegova sestra želela, da bi bila javnost seznanjena z njeno zgodbo in razumela, kakšno nevarnost predstavlja novi koronavirus.

Utterly devastating: “Ms. Becerra, 33, who had no known health problems before she became ill, died on Thursday, surrounded by her parents and brother, who had rushed from East Los Angeles, according to her godmother, Claudia Garcia.” https://t.co/bu2Og43wC5 — Dr Kathleen Bachynski (@bachyns) December 9, 2020

Rodila zdravega dečka, ki ga ni mogla nikoli vzeti v naročje

33-letnica je novembra v bolnišnici najprej preživela konec tedna, ker je dobila popadke. V ponedeljek se je vrnila domov, a je imela težave z dihanjem. Tri dni kasneje so jo z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, zdravniki pa so se čez dva dni odločili, da ji bodo umetno sprožili popadke, ker se njeno zdravstveno stanje ni izboljšalo. 15. novembra je rodila sina Diega. "Takoj po porodu so jo priključili na ventilator, zato ni mogla v naročje vzeti svojega sina," je dejal Avilez.

S pomočjo ventilatorja je njegova sestra dihala do 3. decembra, nato pa je umrla zaradi bolezni covid-19. "Vem, da nas je slišala, ko smo molili zanjo, hodili k njej in jo tolažili," je povedal njen brat. Kot je poudaril, njegova pokojna sestra ni imela nobenih pridruženih bolezni, v rizično skupino pa je spadala samo zato, ker je bila noseča. Njegov svak, nečakinja in novorojeni nečak so bili na testiranju na novi koronavirus negativni. V ZDA je zaradi bolezni covid-19 umrlo že več kot 286 tisoč ljudi, s čimer se država po številu smrtnih žrtev uvršča na prvo mesto na svetu.