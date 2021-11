Zakaj si Kitajci panično delajo zaloge hrane?

V zadnjih dneh so Kitajci okupirali trgovine s hrano in drugimi dobrinami ter police praznili hitreje, kot so jih trgovci lahko napolnili, poroča CNN. Razlog za paniko Kitajcev je sporočilo njihove vlade iz začetka tega tedna, naj si doma pripravijo zalogo hrane in nujnih dobrin za prihodnjih nekaj mesecev. "Tega nam niso sporočili niti preteklo leto, ko je izbruhnila epidemija koronavirusa in smo ostali zaprti v lastnih domovih," je le eden izmed zapisov na Kitajskem spletnem družbenem omrežju Weibo, kjer je bilo v preteklih dneh objavljenih veliko število videoposnetkov, ki so nazorno kazali dogajanje v trgovinah. Večine teh objav danes ni več mogoče najti.

Kaj je hotela sporočiti partija?

V začetku tega tedna je kitajska vlada lokalnim oblastem naročila, naj prebivalce spodbudijo h kopičenju zalog hrane in drugih življenjsko pomembnih potrebščin. Izvršno oblast namreč skrbijo zapleti v logistiki in dobavnih verigah, ki so posledica epidemije koronavirusa, visokih cen energentov in slabega vremena. Zato kitajska vlada za prihodnje mesece pričakuje pomanjkanje osnovnih dobrin ter njihovo skokovito rast cen. Energenti in hrana pa se že dražijo, samo v Pekingu se je zelenjava oktobra podražila za 50 odstotkov.

Odziv na sporočilo je bil "napačen"

Po objavi kitajske vlade je na Kitajskem zavladala panika. Ljudje so začeli nakupovati vse, kar so lahko dobili, in v trgovinah je hitro začelo zmanjkovati stvari. Tudi na družbenih omrežjih so se Kitajci začeli spraševati, kaj se dogaja in zakaj je njihova oblast posegla po celo ostrejših opozorilih kot v času ustavitve javnega življenja zaradi epidemije koronavirusa. Nekateri so se začeli spraševati, ali ne gre za pripravo na vojno s Tajvanom. Kitajska partija je ukrepala hitro in danes je na kitajskih spletnih omrežjih težko najti kakršnekoli fotografije, videe ali pisna sporočila o spornem dogajanju.

Kaj pravijo analitiki?

Bolj prizemljeni od spletnih komentatorjev so analitiki, ki opozarjajo, da je hrane in drugih življenjsko pomembnih dobrin načeloma dovolj in da jih tudi v najbolj črnih scenarijih ne bo popolnoma zmanjkalo v trgovinah. Prav tako je dovolj energentov, čeprav ima Kitajska že mesece težave z dobavljanjem električne energije, predvsem zaradi rasti cene premoga. Poleg tega pa Kitajska nadaljuje ničelno toleranco do koronavirusa in večmilijonska mesta zapira že zaradi nekaj zabeleženih okužb. Analitiki tudi zato opozarjajo, da bo kitajska vlada najverjetneje nadaljevala ničelno toleranco, so se pa odgovorni naučili, kakšne težave imajo prebivalci v primeru dolgotrajnih zaprtij javnega življenja.