Zagrebčani v šoku: Čakajte malo, kaj pa delajo? #video

Prebivalci hrvaške prestolnice so lahko v sredo opazovali nenavaden prizor: na zelo strmi strehi muzeja za umetnost in obrt, ki ga trenutno še vedno obnavljajo zaradi posledic uničujočega potresa izpred dveh let, si je šest delavcev strešnike podajalo kot v filmu, nihče pa ni uporabljal opreme, ki krovce varuje pred padci.