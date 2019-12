Zadnji evropski diktator vabi Srbijo v objem Rusije #video

Lukašenko, ki mu pravijo tudi zadnji evropski diktator, je na novinarski konferenci dejal, da spoštuje srbska prizadevanja za vključitev v Evropsko unijo, a če bo ta nadaljevala politiko postavljanja ultimatov, Srbijo poziva, naj se raje poveže z Evrazijsko gospodarsko unijo. To poleg Rusije, ki ima vodilno vlogo, sestavljajo še Armenija, Belorusija, Kazahstan in Kirgizija.

Srbska premierka Ana Brnabić je sicer oktobra v Moskvi podpisala prostotrgovinski sporazum z Evrazijsko gospodarsko unijo in ob tem poudarila, da to ni ovira na srbski poti v Evropsko unijo.

Srbija si skupaj z drugimi državami Zahodnega Balkana želi postati del Evropske unije, a ker nastaja zastoj pri njeni širitvi, se pojavljajo strahovi, da bi utegnili Rusija in Kitajska okrepiti svoj vpliv na tem območju.

O stanju demokracije v Belorusiji veliko pove dejstvo, da so na parlamentarnih volitvah sredi novembra gladko zmagale stranke, zveste predsedniku Aleksandru Lukašenku, opozicija pa ni dobila niti enega sedeža v parlamentu. Lukašenkovi kritiki so volitve označili za prevaro.



Tudi mednarodni opazovalci so sporočili, da volitve niso bile demokratične ter da volivci in kandidati niso imeli osnovnih svoboščin. STA