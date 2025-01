Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



16.01 Z roko v roki po stopnišču Bele hiše

15.17 Maša v škofovski cerkvi

9.57 Donald in Melania Trump izdala lastni kriptovaluti

7.48 Trump na prvi dan mandata napovedal številne izvršne ukaze

5.46 Trump bo prisegel na položaj predsednika ZDA

Novoizvoljeni predsednik in Melania Trump sta se z roko v roki povzpela po sprednjem stopnišču Bele hiše, kjer sta ju pričakala predsednik Joe Biden in prva dama Jill Biden.

Foto: Reuters

Para sta se rokovala in na kratko pozirala fotografom.

Foto: Reuters

Pred Trumpovim prihodom je Biden novinarjem povedal, da se počuti "dobro". Z ženo sta posnela še zadnji selfi pred Ovalno pisarno, preden sta zapustila stavbo.

Watch Your Step: Biden just posted his final selfie from the Whitehouse. If you were there, what would you say to him? pic.twitter.com/nqkTln9tyV