Začelo se je: prvi deli sveta že vstopajo v novo leto #video

Ob 11. uri po srednjeevropskem času so v novo leto najprej vstopili na tihomorskem otočju Kiribati. Že uro pozneje bodo prihod leta 2020 proslavljali na Novi Zelandiji, ob 14. uri pa v velikem delu Avstralije, vključno s Sydneyjem. Izmed evropskih držav bodo novo leto prvi pozdravili v Grčiji, na Finskem, v baltskih državah in v Romuniji, medtem ko bo večji del Evrope proslavljal ob polnoči po srednjeevropskem času, piše STA.

Spremljajte prenosa iz Aucklanda na Novi Zelandiji.

Video: YouTube

Na vzhodno obali ZDA, vključno z New Yorkom se bo novo leto začelo v sredo ob 6. uri po srednjeevropskem času, sedem ur pozneje pa bosta kot zadnja vanj vstopila sicer nenaseljena tihomorska Bakerjev otok in Howlandov otok.

V številnih mestih po svetu prihod novega leta tradicionalno proslavljajo z ognjemeti. A potem ko so marsikje že pred leti začeli omejevati uporabo pirotehnike, se tudi ognjemetom v več mestih na račun okolju bolj prijaznih različic silvestrovanja odpovedujejo ali jih vsaj omejujejo.

Pozivi k odpovedi ognjemeta v Sydneyju

Številni so bili v luči uničujočih požarov tudi pozivi k odpovedi ognjemeta v Sydneyju, saj naj bi ob visokih temperaturah in močnem vetru predstavljal nevarnost požara. Ljudje so pozivali, naj se sredstva za ognjemet porabijo za pomoč prostovoljnim gasilcem in kmetom, ki so jih požari prizadeli. Ognjemet se bo kljub temu zgodil, so pa odpovedali več drugih, načrtovanih v ostalih predelih zvezne države Novi Južni Wales.

Prenos iz Sydneya.

Families gather to watch early fireworks at Sydney Harbour. Objavil/a Fox News dne Torek, 31. december 2019

Eno najbolj prepoznavnih silvestrovanj se bo odvilo na newyorškem Times Squaru, kjer spuščanje znamenite krogle pospremi tudi ognjemet. Za letos poleg tega organizatorji napovedujejo, da bodo s streh okoliških stavb spustili skoraj 1400 kilogramov pisanih konfetov. Na praznovanju pričakujejo milijonsko množico.

V Berlinu bo glavna zabava tradicionalno potekala ob Brandenburških vratih, v Parizu pa na Elizejskih poljanah, poroča STA.

V Hongkongu protesti tudi na najdaljšo noč

Potem ko so že božične praznike zaznamovali spopadi med protestniki in policijo, se v Hongkongu medtem tudi na najdaljšo noč v letu obetajo shodi prodemokratičnih protestnikov - ti proteste napovedujejo tako na silvestrski večer kot na prvi dan novega leta. Med drugi naj bi drevi protestniki oblikovali človeško verigo.