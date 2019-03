Za novozelandsko premierko omejitve na Facebooku niso dovolj

Družba s sedežem v Kaliforniji je po napadu v Christchurchu, v katerem je nacionalistični napadalec ubil 50 ljudi, razkrila ostrejša pravila glede sovražnega govora na Facebooku in Instagramu. Ob tem so poudarili, da sta beli nacionalizem in separatizem povezana z organiziranimi skupinami, ki širijo sovraštvo, zato ju bodo na svojih platformah prepovedali.

Ob tej napovedi Facebook ni izrecno omenil napadov v Christchurchu

A Jacinda Ardern je danes izrazila prepričanje, da se je družba za ta ukrep odločila po kritikah, ki jih je bila deležna, ker je napadalec napade v živo prenašal na njeni platformi. Poudarila pa je tudi, da je treba storiti več, Nova Zelandija pa bo po njenih besedah sodelovala v razpravah o tem.

"Iz dogodkov v Christchurchu moramo potegniti lekcijo. Nočemo, da bi se jo potem moral nekdo učiti znova," je pojasnila novozelandska premierka. Dodala je, da je cilj omejiti škodljive vsebine, hkrati pa ohraniti "svoboden, odprt in varen internet".

Omenila je težave Avstralije, Irske in Nemčije pri vprašanju ekstremističnih vsebin na družbenih omrežjih in zato ocenila, da bo potreben globalen pristop. "Lokalno lahko vsi promoviramo dobra pravila, a te platforme so globalne in zato sem prepričana, da bodo morale biti takšne tudi rešitve," je izjavila. Nova Zelandija si bo po njenih besedah prizadevala za takšno globalno usklajevanje.

Avstralija je medtem ta teden vodstva družbenih omrežij posvarila, da bi jih lahko doletela zaporna kazen, če ne bodo s svojih platform hitro umaknili ekstremističnega materiala. Kot je ob tem komentiral avstralski premier Scott Morrison, lahko te platforme "reklamo dostavijo v pol sekunde". To po njegovem mnenju pomeni, da lahko v enakem časovnem okviru umaknejo teroristične ali druge nevarne vsebine.