Državni center za usklajevanje reševanja na morju (MRCC) Reka je ob 5.11 v soboto poklical kapitan potniške ladje in prijavil nasedanje na skale pri Splitskih vratih med plovbo iz Bola proti Kašteli, na kateri je bilo skupaj 30 oseb.

Kmalu po prvem obvestilu je kapitan poročal o treh poškodovanih potnikih in zahteval medicinsko evakuacijo, kar je bil razlog, da so na kraj nesreče takoj izpluli uslužbenci luške kapitanije izpostave Milna. Poškodovane osebe so v spremstvu zdravnika s čolnom nujne medicinske pomoči prepeljali v splitsko mestno pristanišče, tam pa so jih prevzeli reševalci Nujne medicinske pomoči Split. Po prihodu nadomestne potniške ladje istega lastnika so preostalih 25 potnikov prepeljali v splitsko mestno pristanišče in poslali na pregled v klinični center v Splitu.

"Vse leto se vsak dan vozi po južni strani Brača od Bola proti Milni in glisira največ 40 metrov od obale," je za hrvaški portal Morski povedal očividec, ki ladjo dobro pozna.

Po teh informacijah so kapitana poklicali tudi sami, ta pa je povedal svojo plat zgodbe.

Mudilo se jim je na letališče

"Verjetno ste me videli kje pri Visu ali prehodu pri Budihovcu, kjer med otočki ni niti 500 metrov, sem pa eden izmed 300 ljudi, ki vsak dan peljejo po tej poti. S potniško ladjo ljudi prevažam že 22 let. Vsak val poznam na pamet, kdo se potaplja, kdo dela, kje so ribiči, kje je kaj. Vse znam na pamet in to je moja prva nesreča kadarkoli," je dejal.

Iz njegovega pripovedovanja je bila za nesrečen razplet okoliščin kriva ribiška ladja, ki jih je med nočnim ribolovom zaslepila s svojimi lučmi. Dodal pa je tudi, da se jim je mudilo, da potniki ne bi zamudili na letališče.

Pristojne službe so ugotovile, da onesnaženja morja ni bilo, je pa močno poškodovan trup petnajstmetrske ladje. Preiskava vzroka te pomorske nesreče še ni zaključena.