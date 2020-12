WHO: Čakajo nas morda še hujše pandemije

Novi koronavirus je imel uničujoč vpliv na ves svet, a je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) danes opozorila, da so pred vrati morda še hujše pandemije. WHO je zato svet pozval, naj se resno loti priprav.

"To je poziv k prebujanju," je novinarjem ob prvi obletnici, ko je WHO izvedel za širjenje novega virusa na Kitajskem, dejal Michael Ryan, ki je pri WHO pristojen za izredne razmere.

"Ta pandemija je bila zelo huda," je priznal Ryan in dodal, da se je virus izjemno hitro razširil po vsem svetu in prizadel vse kotičke tega planeta, "vendar ni nujno, da gre za veliko" pandemijo. Poudaril je, da čeprav je virus "zelo nalezljiv in ubija ljudi (... ), je njegova stopnja smrtnosti razmeroma nizka v primerjavi z drugimi nastajajočimi boleznimi".

"Pripraviti se moramo na nekaj, kar bo v prihodnosti morda celo hujše," je po poročanju STA posvaril Ryan.

Svet še zdaleč ni pripravljen na nove pandemije

Vodilni svetovalec WHO Bruce Aylward je prav tako opozoril, da je svet sicer dosegel velik znanstveni napredek pri naslavljanju krize zaradi novega koronavirusu, vključno z rekordno hitrostjo razvoja cepiv, a še zdaleč ni pripravljen, da bi preprečil prihodnje pandemije.

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je medtem izrazil upanje, da je pandemija covid-19 pomagala svetu, da se pripravi na prihodnje grožnje. Pozdravil je tudi tesno sodelovanje znanstvenikov po vsem svetu, da bi pripomogli h koncu pandemije.

Dva nova seva novega koronavirusa še bolj nalezljiva

Posebej je omenil dva nova seva novega virusa, ki sta se pojavila v Veliki Britaniji in Južni Afriki, za katera se zdi, da sta bolj nalezljiva kot prejšnji sevi.

"Sodelujemo z znanstveniki v Veliki Britaniji in Južni Afriki, ki izvajajo epidemiološke in laboratorijske študije, ki bodo narekovale nadaljnje korake," je dejal in pohvalil obe državi za testiranje in sledenje novim sevom virusa. Posvaril je pred sprejetjem ukrepov proti državam, ki transparentno delijo takšne rezultate.

"Le če bodo države učinkovito iskale in preizkušale, boste lahko izbrali različice in prilagodili strategije za obvladovanje. Zagotoviti moramo, da države ne bodo kaznovane zaradi transparentne izmenjave novih znanstvenih dognanj," je še dejal Tedros v luči tega, da je več kot 50 držav uvedlo potovalne omejitve za Veliko Britanijo.

Zaradi covid-19, ki ga povzroča novi koronavirus, je doslej umrlo skoraj 1,8 milijona ljudi po vsem svetu. Okužbo z novim koronavirusom so potrdili pri več kot 80 milijonih ljudeh.