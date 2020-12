Na Hrvaškem v preteklih 24 urah potrdili 316 okužb, umrlo še 68 bolnikov

Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah ob opravljenih 2.642 testih potrdili 316 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 68 bolnikov z novim koronavirusom, je danes sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Število testov in na novo okuženih v zadnjih 24 urah je nekoliko nižje kot prejšnji ponedeljek, ko so ob opravljenih 4.614 testih potrdili 766 okužb.

V preteklem tednu dni je bilo za 48 odstotkov manj na novo okuženih kot v tednu pred tem, je na današnji novinarski konferenci v Zagrebu dejal vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak. Sporočil je tudi, da je na Hrvaškem 14-dnevna incidenca okužb na 100 tisoč prebivalcev 710. Na milijon prebivalcev pa beležijo 874,8 smrti zaradi novega koronavirusa, piše STA.

Največ primerov našteli v Zadrski županji

Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite so v preteklih 24 urah največ novih primerov okužb našteli v Zadrski županiji, in sicer 22. V Primorsko-goranski županiji so imeli pet na novo okuženih. Iz Istrske županije so poročali o dveh novih primerih.

V državi je trenutno 8.036 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah se zdravi 2.720 bolnikov z boleznijo covid-19, na ventilatorjih je 256 ljudi. V samoizolaciji je skoraj 30.800 ljudi. Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvi primer, so potrdili več kot 205.240 okužb z novim koronavirusom. Doslej je umrlo 2.739 bolnikov z novim koronavirusom. Okrevalo je nekaj manj kot 193.500 obolelih. Doslej so opravili 996.935 testov, so še povedali.

Na Hrvaškem so v nedeljo začeli cepljenje proti novemu koronavirusu. Prvi dan so cepili 1.711 prebivalcev v domovih za starejše občane in 443 zdravstvenih delavcev. Hrvaška je v soboto dobila nekaj manj kot 10 tisoč odmerkov Pfizerjevega cepiva. Naročili pa so skoraj šest milijonov odmerkov različnih proizvajalcev, piše STA.