Po obisku Miklavža eksplozija okužb in številni mrtvi

V domu starejših občanov v belgijskem mestecu Mol 50 kilometrov vzhodno od Antwerpna so pred tedni za svoje varovance organizirali obisk svetega Miklavža, za katerega se je kasneje izkazalo, da je okužen s koronavirusom. Do zdaj je od obiska umrlo že 18 starostnikov.

The death toll continues to grow in the Hemelrijck nursing home in Mol, a town 50 km east of Antwerp in Belgium, following the visit of a Saint Nicholas positive with coronavirus. https://t.co/zdJSgW7i61 — The Brussels Times (@BrusselsTimes) December 25, 2020

Po obisku Miklavža so v domu zabeležili 121 okužb med varovanci in 36 med zaposlenimi, čeprav laboratorijske analize še niso dokončno potrdile izvora okužb, poroča The Brussels Times.

"Več laboratorijev se še vedno trudi natančno določiti vir okužb. Rezultatov še nimamo, zato je zadeva za zdaj negotova," pravi župan mesta Wim Caeyers.

Belgija cepljenje začenja šele danes

Potem ko je velika večina držav člani EU cepljenje proti covid-19 tako kot Slovenija začela v nedeljo, pa bodo nekatere prve prebivalce cepile šele danes, poroča STA.

Kampanji cepljenja s prvim v EU odobrenim cepivom Pfizerja in BioNTecha se tako pridružujejo še v Belgiji, Luksemburgu, na Portugalskem in v Latviji. Kot zadnja bo 8. januarja začela cepiti Nizozemska. Vse članice EU so sicer v prvi sobotni pošiljki prejele po 9750 odmerkov cepiva.