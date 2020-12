Od danes znova odprte tržnice, trafike in frizerski saloni

Od danes bodo znova lahko delovale tržnice in trafike, vrata pa bodo lahko odprli tudi frizerski saloni, ki so bili zaprti od četrtka. V skladu z vladnim odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodaje blaga in storitev bodo z delom lahko nadaljevali do 4. januarja. Še vedno pa so v veljavi omejitve na področju kulture in verskih obredov.

Delovanje tržnic, trafik in frizerskih salonov je bilo onemogočeno s četrtkom, ko je morala vrata zapreti tudi večina nenujnih trgovin in storitvenih dejavnostih. Zaprte tako ostajajo avtopralnice, trgovine z oblačili, obutvijo, s tehničnim blagom, pa tudi knjigarne, papirnice, ter specializirane prodajalne z otroškim programom, piše STA.

Pod strogimi pogoji se lahko izvajajo tudi verski obredi

Med izjemami, ki lahko delajo, so prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne in prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki. Odprte so lahko tudi kmetijske prodajalne, bencinski servisi, finančne storitve, pošta ter dostavne službe. Pod strogimi pogoji se lahko izvajajo tudi verski obredi.

Še naprej velja začasna prepoved ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev. So pa med izjemami poleg knjižnic in ogleda kulturne dediščine na ograjenih odprtih javnih površinah v statističnih regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko tudi muzeji in galerije. Ti bodo svoje storitve lahko ponujali v osrednjeslovenski, goriški, obalno-kraški, gorenjski in po novem še v primorsko-notranjski statistični regiji.

Uporaba maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih prostorih, na odprtih javnih krajih pa, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj dva metra oziroma tri metre pri izvajanju individualne športne vadbe, še navaja STA.