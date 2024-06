Vučić pred srečanjem s Kurtijem: Od pogovora ne pričakujem ničesar

V Bruslju se je danes začelo prvo letošnje srečanje na visoki ravni v okviru dialoga med Beogradom in Prištino, ki se ga udeležujeta srbski predsednik Aleksandar Vučić in kosovski premier Albin Kurti. Gosti ju visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, namenjeno pa je pregledu doseženega in načrtovanju prihodnjih korakov.

Borrell je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa izrazil upanje, da bodo na srečanju končno govorili o tem, kako zagotoviti napredek pri uresničevanju sporazuma o normalizaciji odnosov med Srbijo in Kosovom.

Zato bodo po njegovih besedah govorili o naslednjih korakih, pri čemer je jasno, da je treba dogovorjeno tudi uresničiti. "Govorili bomo o konkretnih naslednjih korakih za uresničevanje dogovorjenega, o premagovanju dnevnih kriz za polno vključitev v proces normalizacije odnosov," je dejal.

"Upam, da bosta Kurti in Vučić v Bruselj prišla z vizijo"

Posebni odposlanec za dialog Miroslav Lajčak je pred srečanjem izrazil upanje, da bosta Kurti in Vučić prišla v Bruselj z vizijo in političnim pogumom, ki sta nujna, da bi se obe strani približali Evropski uniji.

V izjavi na Facebooku je spomnil, da se je med pripravami na srečanju mudil na Kosovu in v Srbiji, kjer se je pogovarjal o namenu srečanja – pregledu dosežnega in načrtovanju prihodnjih korakov, še posebej glede uresničevanja sporazuma o normalizaciji odnosov, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Vučić: Od pogovora s Kurtijem ne pričakujem ničesar

Srečanje se je danes začelo s sestankom evropskih posrednikov s Kurtijem, ki mu bo sledilo še njuno srečanje z Vučićem. Na koncu so predvideni štiristranski pogovori.

Vučić je pred srečanjem za srbske medije dejal, da od pogovora s Kurtijem ne pričakuje ničesar, da pa bo pozorno poslušal, kaj mu bosta povedala Lajčak in Borrell.

Nazadnje sta se v Bruslju sestala septembra lani

Dialog o normalizaciji odnosov, ki ga državi ob posredovanju EU vodita od leta 2011, je že nekaj časa v zastoju. Kurti in Vučić sta se v okviru dialoga v Bruslju nazadnje sestala septembra lani. Čez nekaj dni, 24. septembra, so oboroženi Srbi v kosovski vasi Banjska napadli kosovsko policijo. Pri tem so bili ubiti policist in trije srbski napadalci. Kosovo obtožuje Beograd, da stoji za napadom, kar pa ta zanika.

Iz Beograda so medtem danes sporočili, da oblasti v Prištini vodji urada srbske vlade za Kosovo Petru Petkoviću niso dovolile, da bi na praznik vidovdan v petek obiskal kosovske Srbe. Ocenili so, da to dokazuje, da Kurtija normalizacija odnosov ne zanima, poroča Tanjug.