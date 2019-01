Vučić podpira dosmrtni zapor za najhujša kazniva dejanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bodo v Srbiji zaostrili kazenske sankcije in uvedli dosmrtni zapor za najhujša kazniva dejanja.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal zaostritev kazenskih sankcij v državi in uvedbo dosmrtnega zapora za najhujša kazniva dejanja. Na novinarski konferenci po zasedanju sveta za nacionalno varnost je povedal, da pri tem pričakuje podporo EU.

"Če ima lahko Nemčija dosmrtni zapor, zakaj ga ne bi mogla imeti tudi Srbija," je dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Po njegovih besedah nameravajo povečati najmanjše in najvišje zagrožene kazni.

Dosmrtni zapor bi uvedli za najhujše zločine

Drastično naj bi povečali kazni za vsa kazniva dejanja nasilnega vedenja, za najhujše zločine, kot so nasilje v družini, posilstvo, pedofilija in uboj otroka, pa naj bi uvedli dosmrtni zapor.

Za uvedbo dosmrtnega zapora za uboj otroka v Srbiji si že dve leti prizadeva Sklad Tijane Jurić, ki ga vodi Igor Jurić, oče 15-letnega dekleta iz Subotice, ki so jo leta 2014 našli mrtvo na smetišču. Jurić si prizadeva za preventivo in izobraževanje s ciljem izboljšanja varnosti otrok ter ohranjanje spomina na tragično preminulo dekle.

Vučić za odločen boj proti kriminalu in korupciji

Prvi korak v njihovi kampanji je bila peticija za spremembo zakona o policiji, ki so jo poimenovali Tijanin zakon. Vučić je danes povedal, da so upoštevali predloge Tijaninega očeta. Naštel je najpogostejše primere izrečenih kazni za posamezna kazniva dejanja v Srbiji in se strinjal, da gre za blago kazensko politiko.

Ob tem je napovedal odločen boj proti kriminalu in korupciji. "Pokazali bomo, da je država močnejša. Porazili jih bomo pravno, kot se spodobi za pravno državo," je dejal Vučić. Predlagane zakonske spremembe naj bi javnosti predstavili v roku 20 dni.

