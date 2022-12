Vse več držav uvaja omejitve za potnike iz Kitajske

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse več držav uvaja obvezno testiranje ali druge pogoje za potnike, ki prihajajo iz Kitajske, potem ko po odpravi politike ničelne tolerance do bolezni covid-19 na Kitajskem skokovito narašča število okužb z novim koronavirusom. Uvedbo obveznega testiranja so danes napovedali Španija, Južna Koreja in Izrael, poročajo tuje tiskovne agencije.