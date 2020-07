Vse slabše tudi na Hrvaškem: več kot 100 na novo okuženih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnji 24 urah so na Hrvaškem zabeležili več kot sto novih okužb s koronavirusom. V Vukovarski županiji imajo 36 na novo okuženih, v Zagrebu 20, Dalmaciji 30 in Istri osem. Včeraj so iz Hrvaške poročali o 98 novih primerih okužb.