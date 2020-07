Na Hrvaškem se je prevrnil slovenski avtobus

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski bus izletio s ceste u Tušiloviću, ozlijeđeno šest ljudihttps://t.co/14phYXnED5 pic.twitter.com/NdCtHrP4L0 — 24sata (@24sata_HR) July 18, 2020

Nesreča se je zgodila nekaj minut pred 5.00. Hrvaška policija je sporočila, da je slovenski avtobus zletel s ceste in se prevrnil. Poškodovanih je pet potnikov in šofer, poroča 24 sata.hr. Vseh šest oseb so prepeljali v bolnišnico. V nesrečo ni bilo vpleteno nobeno drugo vozilo.

Avtobus je bil na poti iz Berlina prek Slovenije in Hrvaške v Bosno in Hercegovino. Vzrok nesreče še ni znan.