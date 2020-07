Velika Britanija napačno računala smrtne žrtve covida-19

Vlada je sporočila, da napako odpravljajo, začasno pa ne bodo objavljali dnevne statistike o mrtvih zaradi koronavirusne bolezni 19, piše STA. Problem je nastal, ker so v statistiko mrtvih zajeli vse mrtve osebe v Angliji, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom. Ob tem niso upoštevali vzroka oz. ali so res umrli zaradi covida-19.

Problem so med prvimi izpostavili profesorji z univerz East Anglija in Oxford. Vlada ne upošteva, koliko časa nazaj je bil opravljen test za koronavirus, niti ali so osebo uspešno pozdravili in jo izpustili iz bolnišnice, so zapisali v zapisu na blogu.

Severna Irska in Škotska imata drugačno metodo, tako da je problem povezan le z Anglijo. Britanske oblasti navajajo, da je zaradi covida-19 v državi umrlo že več kot 45.000 ljudi.