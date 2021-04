Vse slabše stanje tudi na Hrvaškem: pozitivnih več kot četrtina vzorcev

Število okužb z novim koronavirusom na Hrvaškem se vse bolj povečuje in na državni ravni z današnjim dnem znova nekoliko zaostrujejo posamezne protikoronske ukrepe.

Znova so tako prepovedali uporabo športnih dvoran za treninge, z izjemo prvega in drugega razreda športnikov. Vnovič so zaprli tudi otroške igralnice in delavnice v zaprtih prostorih. Ukrepi bodo veljali do 15. aprila.

Nova pravila za vstop v državo

Ob tem so se z današnjim dnem spremenila pravila za vstop v državo. Brez potrebnega potrdila o opravljenem PCR-testu bodo od danes vstopili vsi, ki bodo dokazali, da so v zadnjih 180 dneh preboleli covid-19 ali se proti njemu cepili. Vstop bodo dovolili tudi potnikom, ki imajo potrdilo o cepljenju, tudi s cepivi, ki niso potrjena v EU, kot sta rusko ali kitajsko. Od drugega odmerka bo sicer moralo miniti najmanj 14 dni.

Možen bo tudi vstop z opravljenim PCR-testom, ki ni starejši od 48 ur, po novem pa tudi s hitrim antigenskim testom. Izjema bo veljala za otroke do sedmega leta starosti, če potujejo s starši ali skrbniki, ki sami izpolnjujejo epidemiološke pogoje za vstop na Hrvaško.