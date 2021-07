Vročinski val v Grčiji ne pojenja

Vročinski val, ki je zajel Grčijo, ne pojenja. V preteklih treh dneh so ponekod izmerili tudi 43 stopinj Celzija. Vremenoslovci opozarjajo, da bi se lahko temperature ta konec tedna in še v prihodnjem tednu povzpele celo do 46 stopinj Celzija.

Na otoku Rodos bi se lahko živo srebro v torek povzpelo na okoli 44 stopinj Celzija. Vročina ne bo popustila niti ponoči, zlasti na urbanih območjih, kjer bi temperature lahko vztrajale nad 30 stopinjami, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nekateri vremenoslovci so razmere opisali kot "zgodovinski vročinski val". Civilna zaščita je v pripravljenosti.

V mestih so odprli klimatizirane prostore za prebivalce, ki doma nimajo klimatskih naprav. Na grških otokih, kjer so nameščeni migranti, so postavili dodatne klimatizirane šotore in zabojnike.

Ministrstvo za delo je ljudem svetovalo, naj se, kolikor je mogoče, izogibajo delu na prostem. Zdravniki pa so priporočili, naj se izogibajo soncu in pitju alkohola, se pogosteje tuširajo in nosijo lahka, svetla oblačila.