Vrh EU v Sofiji potrdil evropsko perspektivo Zahodnega Balkana

Foto: Reuters

Voditelji članic EU so danes v Sofiji po protokolarnih akrobacijah, brez navdušenja in v senci težav z ZDA potrdili evropsko perspektivo Zahodnega Balkana. Ali bodo besedam prihodnji mesec sledila tudi dejanja, torej ali bo Unija začela pristopna pogajanja z Makedonijo in Albanijo, ostaja odprto vprašanje.