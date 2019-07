Von der Leynova pred glasovanjem z več obljubami socialdemokratom in liberalcem

Kandidatka za predsednico prihodnje Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes odgovorila na zahteve, ki sta jih politični skupini socialdemokratov (S&D) in liberalcev (RE) postavili kot pogoj za podporo na torkovem glasovanju v Evropskem parlamentu. Med drugim jim je obljubila pravico parlamenta do zakonodajne pobude.

Ursula Von der Leynen se je v pisnih odgovorih poleg tega strinjala z vzpostavitvijo dveletne konference o prihodnosti Evrope, ki bo državljanom omogočila izražanje njihovih pogledov, na spletu poroča bruseljski portal Politico. Ponovila je zavezanost izboljšanju sistema spitzenkandidatov, ki je dejansko propadel s tem, ko jo je Evropski svet predlagal za predsednico Evropske komisije.

Kdo bo na položaju prvega podpredsednika komisije?

Na zahtevo liberalcev, da mora njihova spitzenkadidatka Margrethe Vestager v komisiji imeti enakopraven položaj kot vodilni kandidat socialdemokratov Frans Timmermans, medtem ni odgovorila neposredno. "Vodstvo komisije je sestavljeno iz predsednika in dveh izvršnih podpredsednikov," je zapisala nemška obrambna ministrica. "Eden od obeh, prvi podpredsednik bo v primeru odsotnosti nadomeščal predsednika komisije," je dodala. Ni pa pojasnila, kdo bo na položaju prvega podpredsednika komisije, ki ga trenutno zaseda Timmermans.

Foto: Reuters

Ta zahteva bi sicer lahko bila po besedah vodje politične skupine RE Daciana Ciolosa ključna pri njihovi odločitvi o podpori kandidatki, navaja Politico. Pismo socialistom je bilo podobno pismu, namenjenemu liberalcem. V odgovoru S&D je med drugim zapisala, da je zavezana odprtju pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo.

Obljubila pa jim je tudi, da bo poskušala najti rešitev za izhod iz slepe ulice, v katerem se je znašla EU na področju migracijskih in azilnih pravil. "Predlagala bom nov pakt o migracijah in azilu," je napovedala. "Potrebujemo nov način delitve bremena. Potrebujemo nov začetek," je dodala glede vprašanja migracij.

Naklonjena uvedbi minimalne plače na ravni Unije

V pismu socialistom je napovedala nov načrt za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, v skladu s katerim bi te do leta 2030 zmanjšali za do 55 odstotkov. Trenutna zaveza Evropske unije je sicer 40 odstotkov glede na leto 1990. Naklonjena je tudi zahtevi S&D, da bi na ravni Unije uvedli minimalno plačo.

Dodala je, da se je z izzivi, s katerimi se trenutno spoprijema Evropa, po njenih besedah mogoče spopasti samo tako, da se enotno podprejo elementi, ki povezujejo Evropo. To so skupne vrednote in zavzemanje za pravično, tolerantno in enakopravno družbo, je poudarila.

Foto: Reuters

V obeh pismih je zapisala, da je konec tedna pripravila politične smernice dela prihodnje Evropske komisije, ki pokriva "celoten spekter politik, ki se jim bo morala posvečati Evropska unija". Poslancem bo te smernice v torek zjutraj zagotovila tudi v pisni obliki.

Evropski poslanci bodo o kandidatki za predsednico Evropske komisije glasovali v torek v Strasbourgu. Trenutno lahko računa na podporo svoje konservativne politične družine EPP. V S&D in RE pa so še neodločeni. Odločili se bodo na podlagi odgovorov, ki so jih prejeli danes.