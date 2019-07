Novi komisarji: von der Leynova želi od članic EU kandidata in kandidatko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kandidatka za predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Bruslju poudarila, da želi spolno uravnoteženo komisijo, sestavljeno iz 50 odstotkov žensk in 50 odstotkov moških. Če jo bo Evropski parlament potrdil za predsednico komisije, bo države članice EU pozvala, naj predlagajo dva komisarska kandidata, in sicer žensko in moškega.